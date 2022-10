Més d'una trentena d'ucraïnesos clamen contra el bombardeig a Kíev

Escaldes-EngordanyMés d'una trentena de residents ucraïnesos, la majoria d'ells refugiats, s'han concentrat aquesta tarda davant del consolat honorífic rus per clamar contra la guerra i, més concretament, pel bombardeig d'aquest dilluns al matí a Kíev. Els manifestants lluïen banderes del seu país i han llegit un manifest en el qual titllen Rússia de ser una país "terrorista" per "mutilar civils" i no atacar objectius militars i qualifiquen de "dèspota" a Vladímir Putin.

Així doncs, han exposat que davant els fets ocorreguts les darreres hores al país de l'est d'Europa, "avui era important sortir al carrer i reivindicar els nostres drets i la nostra democràcia". Tal com ha assenyalat Anatol Myshkin, el promotor de la concentració, "ara més que mai" és necessari que la població ucraïnesa desplaçada arreu del món es mostri a la via pública per "exposar públicament la política de manca de llibertat que prolifera Rússia". "És crucial que puguem sortir al carrer i dir el que pensem sense cap mena de problema, a Rússia això és impossible, t'empresonen per donar la teva opinió. Aquesta és la diferència que hem d'ensenyar i per això estem molt agraïts a Andorra", ha dit.