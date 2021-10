Més d'una trentena de restaurant a la quinzena edició de l'Andorra a Taula

Escaldes-EngordanyLa quinzena edició de l'Andorra a Taula, que organitza la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), comptarà amb un total de 32 restaurants de gairebé totes les parròquies del país, exceptuant Encamp. Ho ha informat aquest matí en roda de premsa el director de la patronal hotelera, Jordi Pujol, qui ha manifestat que amb la millora en l'evolució de la pandèmia del coronavirus han pogut recuperar el volum de participants que hi havia en edicions anteriors i superar les 23 del 2020. "Ens estem apropant a la normalitat i l'objectiu d'aquest any és recuperar les xifres prepandèmia arribant a assolir la venda d'entre 6.000 i 7.000 menús", ha indicat.

D'aquesta manera, ha recordat que la voluntat de l'esdeveniment és ajudar als restaurants del país h generar ingressos durant la temporada baixa, després del pont de les festes del Pilar i a l'espera de la temporada d'hivern. A més, ha incidit en el fet que les jornades també engloben l'Andorra Shopping Festival, motiu pel qual ha considerat que es podran incrementar el volum de visitants i turistes que aprofitaran la iniciativa per provar els menús de degustació i tradicionals que ofereix aquesta edició de l'Andorra a Taula, que se celebrarà entre el 30 d'octubre al 28 de novembre.

En referència als menús que es podran trobar a l'esdeveniment, el director de l'UHA, ha mencionat que tindran un cost d'entre 25 i 40 euros, i comptaran amb una gran oferta de plats elaborats amb productes de temporada com els rovellons, la carabassa o les castanyes. "És una jornada on busquem cercar la creativitat del xef de cada restaurant", ha dit. En aquest sentit, el cuiner del restaurant Blue de Caldea, Marc Navarro, ha avançat que el menú que oferirà es basarà en la cuina francesa amb la voluntat d'aproximar a la gent aquesta modalitat culinària "utilitzant productes de proximitat". També ha afirmat que participat en l'esdeveniment "ens permetrà donar-nos a conèixer per la gent del país", ja que ha asseverat "que la nostra clientela es basa en els turistes".

Quant als col·laboradors d'aquesta edició, Pujol ha apuntat que compten amb la participació, com cada any, d'Estrella Damm Inèdit, Andorra Turisme, Autèntics Hotels d'Andorra (AHA) i, com a novetat, la influencer Andrea Regadera, qui regenta el compte d'Instagram @regaderafoodie. La intenció de Regadera és donar a conèixer els establiments que participen a l'Andorra a Taula a través de cròniques sobre els menús d'alguns restaurants.

Bona afluència de reserves al centre d'Andorra pel pont de Tots Sants

El director de la patronal també ha comentat que el volum d'ocupació hotelera de cara al pont de Tots Sants "està augmentat" respecte a les setmanes anteriors. Així doncs, ha asseverat que l'afluència al centre d'Andorra la Vella gairebé arriba "al ple", motiu pel qual des de l'UHA confien que "hi haurà activitat".

D'altra banda, en relació amb la contractació de personal de cara a la temporada d'hivern, Pujol ha exposat que la necessitat de requerir la pauta completa de vacunació està "complicant" una mica la cerca de personal temporer. Tanmateix, ha afirmat que s'estan duent a terme els tràmits pertinents i que aproximadament en dues setmanes es veuran els resultats.