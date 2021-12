Més de mig milió d'euros en ajuts per al foment de pràctiques ramaderes

Andorra la VellaEls ajuts per al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya corresponents al període comprès entre l'1 de juny del 2021 i el 30 de novembre del 2021 sumen un import de 559.249,38 euros. Aquests s'han repartit entre un total de 88 explotacions ramaderes d'arreu del país.

La voluntat de l'executiu és donar continuïtat i suport a la producció i carn del país. La subvenció té com a base el Reglament d'ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya. Les subvencions s'atorguen als titulars d'explotacions ramaderes d'animals de renda -és a dir bovins, equins, ovins i caprins- en concepte de l'ajut que es paga per cada cap de bestiar i per cada dia d'estada al país.

D'aquesta manera, es valoren els animals de renda que s'alimenten de les pastures del territori andorrà, contribuint a mantenir el paisatge i la biodiversitat, tot minimitzant els riscos naturals com ara incendis o allaus. La xifra total d'ajuts és similar a la dels darrers anys, ja que el nombre de caps de bestiar total, així com d'explotacions ramaderes, també s'ha mantingut estable.

Més lligams de cooperació amb la Chambre d'Agriculture de l'Ariège

També s'ha aprovat la signatura del Conveni de col·laboració entre el departament d'Agricultura i la Chambre d'Agriculture de l'Ariège amb la voluntat de reforçar els lligams existents entre ambdues institucions. El text té com a objecte materialitzar l'acompanyament i suport de la Chambre d'Agriculture de l'Ariège amb la voluntat de sostenir el sector ramader i en particular el sector ramader de boví de carn andorrà, davant els reptes futurs com ara l'adaptació a la lluita contra el canvi climàtic, la millora dels canals de valorització i comercialització dels seus productes, així com el relleu generacional de les explotacions ramaderes.

El conveni preveu el desenvolupament en dues fases. La primera orientada a la creació d'un observatori del sector ramader boví a partir de la recol·lecció de tot un seguit de dades socials, econòmiques i tècniques. A partir d'aquestes dades, i en segon terme i en diàleg i treball compartit amb els mateixos ramaders i tots aquells altres actors andorrans implicats, es desenvoluparà un programa d'actuacions concretes enfocades a assegurar la continuïtat i perennitat del sector.