Primer mes de la ruta Andorra la Seu - Madrid amb un 70% d'ocupació

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, han presentat aquest dijous les primeres xifres sobre la nova ruta entre els aeroports d’Andorra–La Seu i Madrid. Una línia que es va posar en marxa el 17 de desembre. Gallardo ha destacat que “l’ocupació mitjana dels vols se situa en el 68% de les places comercialitzades, amb una mitjana de 34 passatgers per trajecte”. D’aquesta manera, des del primer vol i fins el 6 de febrer han utilitzat la línia 1.089 persones. Pel que fa a la durada i puntualitat dels vols, el ministre ha remarcat que fins a data d’avui no se n’ha hagut de retardar, cancel·lar ni desviar cap. A més, ha continuat, la durada mitjana s’ha reduït en la majoria de casos, arribant sempre abans del previst.

En aquest sentit, ha recordat la importància que l’aeroport d’Andorra–La Seu aconseguís l’autorització per realitzar-hi vols instrumentals amb aproximació per GPS, el que permet aterrar-hi i utilitzar la infraestructura fins i tot en condicions de mal temps: “una condició cabdal per garantir el bon funcionament dels trajectes regulars”.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa també ha anunciat que, segons els càlculs realitzats amb els percentatges d’ocupació, la línia arribaria al punt d’equilibri al juny. El secretari d’Estat per la seva banda també ha donat a conèixer que s’està treballant amb diferents actors per analitzar si hi hauria interès i demanda suficient per incloure un nou dia de connexió entre setmana.

L’acord entre el Govern i Air Nostrum/Iberia Regional, la companyia que opera la línia, inclou la realització de connexions amb la capital d’Espanya d’anada i tornada tant els divendres com els diumenges; en dates especials el vol de divendres pot avançar-se un dia per maximitzar el potencial turístic en ambdós sentits. El cost per als usuaris és d’a partir de 59 euros el trajecte –la distància entre ambdues ciutats és de 464 quilòmetres– i, donat que la venda de bitllets es fa a través de la pàgina d’Iberia, també es permet comprar vols combinats entre qualsevol part del món i Andorra–La Seu i fent escala a Madrid.