Messi repeteix la jugada de l’hotel Canut

Andorra la VellaLeo Messi ho ha tornat a fer. La mateixa jugada que al juny de l’any passat va dur a terme amb l’hotel Canut, ara l’ha repetit amb un establiment hoteler de luxe a Sotogrande, al municipi gadità de San Roque. L’empresa del futbolista argentí, el grup MIM Hotels, ha comprat el seu sisè establiment i ha acomiadat a tota la plantilla, en total 40 treballadors.

L’hotel, localitzat a la costa del Sol i que passarà a anomenar-se MIM Sotogrande Club Marítim, té previst reobrir a l’abril, segons va informar l’empresa de l’ex jugador del Barça en una nota de premsa.

El que de moment no té data per a la reobertura es l’hotel Canut. Nou mesos després de l’adquisició de l’històric establiment i l’acomiadament de la totalitat de la plantilla, a la porta hi ha penjat un petit rètol informatiu on s’hi llegeix “tancat fins a nou avís”. L’endarreriment de la nova obertura ha refredat les expectatives que una part del sector havia dipositat sobre l’operació, que considerava que la compra ajudaria a impulsar un gremi que havia patit directament les conseqüències de la pandèmia.