Miki Núñez, el concert estrella de la festa major d'Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany celebrarà la seva festa major entre el 22 i el 26 de juliol i el plat fort aquest any serà el concert de Miki Núñez, amb el qual es tancarà la celebració. Aquest any des de la Unió Proturisme s'ha apostat per un concert "una mica diferent" després d'anys portant grups com Els Catarres. El programa aposta pels actes tradicionals i entre les novetats, més enllà del concert del cantautor català, hi ha un mercat "totalment nou i molt xulo" en què s'inclou una 'pulperia' i una proposta de zumba fluor. En total, la Unió Proturisme ha preparat cinc dies de festa amb un pressupost de 131.000 euros i amb apostes tradicionals com el ball de santa Anna o el dia del turista.