La millor Superliga de la història

Dilluns va aixecar el teló la Superliga 2022 de League of Legends, i ja des d’abans que es comencessin a disputar les partides, ja era la millor de la història. El campionat ha sofert una transformació molt important amb l’entrada de gran capital i nous equips com el Barça, l’Squad Koi de Piqué i Ibai, o el Team Heretics (antic Cream Esports) no ha fet altra cosa que consolidar-se en el panorama internacional com una de les grans alternatives a la LEC.

El rival a batre, una temporada més, serà Giants que va debutar amb triomf. Tot sembla indicar que aquest any ja no compta amb el patrocini de Vodafone. No obstant això, l’equip que lidera Virgina Calvo ha aconseguit mantenir l’estructura i el seu jugador estrella, Th3Antonio. Debutaran avui, a les 10 de la nit, contra UCAM Tokiers, conjunt que va ser la gran revelació de la temporada passada i que ha patit una fuga important de talent cap als equips de nova creació.

La jornada inaugural va ser de les que fan saltar espurnes. Un dels clàssics de la competició i dels més regulars al llarg de l’any passat, Movistar Riders, es va enfrontar i va perdre amb el Team Heretics. L’anterior Cream Esports de Diego Soro, s’ha transformat de cap a peus amb la gran entrada de capital de la formació que té a TheGrefg com a cara més coneguda i que ara vol ser gran també competint en LoL.

Un altre dels duels més esperats va ser el que va enfrontar la nova secció de LoL del Barça, que té part de l’estructura del Betis de la temporada passada, i l’Squad Koi, que en la seva estrena ja va demostrar del que era capaç tot derrotant al Karmine Corp francès, un dels grans equips d’Europa. El matx va caure del costat de l'esquadra d'Ibai Llanos i Gerard Piqué.

La jornada es va completar amb dos partits més: G2 Arctic que va caure contra el primer líder, el jove projecte dels bascos Bisions eClub i Mad Lions Madrid que va perdre amb Fnatic TQ. Tots els partits es poden veure a través del canal de Twitch de la LVP que ja escalfa motors per la segona jornada de demà. Facin les apostes, perquè l’espectacle està servit.