Millores en l'atenció telefònica del SAAS

Andorra la VellaEl SAAS farà un reforç administratiu en els serveis i franges horàries que tinguin una major saturació per solucionar els problemes en l'atenció telefònica per demanar hora a consultes externes. Així ho han posat en relleu des de la parapública i han afegit que de manera paral·lela, estan també valorant la contractació d’un servei especialitzat que pugui complementar l’equip per tal d’inicialment absorbir aquest excés de demanda acumulat, així com millorar de manera "àgil i eficaç" aquest servei.

Des del SAAS posen en relleu que a principis de l’any 2020 ja es va detectar una "certa saturació del circuit de trucades per l’agenda de visites ambulatòries al SAAS, en concret i especialment durant la franja horària de matí, junt amb d’altres àmbits de millora d’eficiència de recursos en aquest dispositiu".

És per aquest motiu que es van plantejar com a objectiu fer un seguit de millores incidint en l'optimització d’espais i de circuits destinats a l’atenció assistencial a usuaris; reavaluació del sistema i tasques administratives; adjudicació d’espais seguint un pla d’identificació de prioritats del SAAS; implementació d’un sistema de gestió de cues i de bones pràctiques de la gestió de les agendes i, en general, optimitzar l’atenció a l’usuari agilitzant els processos de concertació de les visites i facilitant la multicanalitat.

Aquest projecte va quedar aturat per la pandèmia. Actualment, des del SAAS ja s’ha reprès. I destaquen que donat que de tots els elements de reorganització general del projecte, "el de l’atenció telefònica i agenda de visites són els més crítics respecte al servei als usuaris, es vol donar prioritat a aquesta part i mirar d’implementar solucions que, encara que siguin inicialment parcials a l’espera de la redefinició global de la resta del projecte, puguin pal·liar els efectes negatius de trucades perdudes o no resoltes amb la celeritat desitjada per sol·licitar visita ambulatòria".