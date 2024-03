La ministra de Justícia recorda que la pornografia no és delicte pel cas del 'Rei d'OnlyFans'

Andorra la VellaLa ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va passar aquest dilluns pels micròfons d'Avui serà un bon dia a RNA per comentar la polèmica sorgida des d'aquest dissabte amb Sergio Fuentes, conegut com a 'Rei d'OnlyFans', arran del programa emès per 'Equipo de Investigación'.

Molné ha aclarit que la pornografia no és delicte, sempre que no involucri menors d'edat o persones discapacitades, o que vagi contra la voluntat de les persones involucrades. Precisament això és el que assegura que la policia està investigant, després d'algunes de les declaracions al respecte que deixa el protagonista al programa, i que han causat indignació en molts andorrans. Tot i això, les investigacions hauran de trobar proves del que fins ara són únicament unes paraules incendiàries.

Fiscalia també té coneixement de la investigació en marxa, ja que tal com aclareix la mateixa Molné, la policia mai actua sense informar fiscalia i viceversa. S'analitzarà la seva activitat, es recopilaran totes les dades possibles i es procedirà a valorar si ha infringit alguna normativa penal o administrativa del país.

La ministra també ha volgut aclarir que la mediatització del cas no és el que porta a obrir la investigació, sinó que és el que els porta a fer-la pública per respondre a la preocupació que ha despertat en part de la població.

Respecte a si Andorra hauria de plantejar-se l'arribada d'aquest tipus d'inversors, Molné ha respost que això és un tema que s'haurà de debatre al Consell General en el marc de la nova llei d'inversió estrangera que es pretén aprovar aquesta legislatura. Tot i això, recorda que Andorra ja té un filtre perquè no entrin a treballar o a fer la seva activitat econòmica persones amb un cert historial delictiu.