El primer ministre monegasc manifesta el "desig de tenir una associació" amb la Unió Europea

Andorra la VellaEl ministre d'Estat monegasc, Pierre Dartout, va afirmar que Mònaco no està donant l'esquena a Europa, però que han de mantenir-se ferms a les seves línies vermelles en la recent conferència de premsa de rentrée del Govern.

El ministre va reconèixer que l'esquerda entre les posicions de la Comissió Europea i les de Mònaco és massa gran pel que fa a les quatre llibertats, però que encara estan impulsats pel desig de tenir una associació amb la Unió Europea, sigui quina sigui la forma que prengui:

"Les coses han anat a poc a poc. Hem constatat que l'esquerda és massa gran entre les posicions de la Comissió Europea pel que fa a les quatre llibertats i les posicions de Mònaco i les seves línies vermelles", ha reconegut Pierre Dartout. "No obstant això, encara estem impulsats pel desig de tenir una associació amb la Unió Europea, sigui quina sigui la forma que prengui", ha afegit.

Segons el Mònaco Tribune, el ministre va assegurar que Mònaco no gira l'esquena a Europa i que estan molt inspirats en els valors europeus de la democràcia i la llibertat. El ministre també va parlar sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i va dir que Mònaco està fent tot el possible per complir amb els textos legislatius i les ordenances que tenen en compte l'evolució en aquest àmbit. A més, el ministre va afegir que estan treballant estretament amb el Consell Nacional i que reforçaran els seus equips amb nous funcionaris especialitzats i formats.

Finalment, el ministre va esmentar el procediment europeu G.R.E.C.O per avaluar els mitjans de lluita contra la corrupció als països membres del Consell d'Europa i va afirmar que Mònaco està fortament mobilitzat sobre aquest tema.