El ministre Rossell dona exemple

Andorra la VellaEl ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, s'ha injectat el vaccí contra la Covid-19 aquest migdia. Ho ha fet al Centre únic de vacunació, a l'antiga Plaça de Braus d’Andorra la Vella, per on cada dia passen un miler de persones per sotmetre's al mateix procediment. Rossell estava citat a les 11.55 hores, però ha arribat amb 10 minuts d'antel·lació amb el seu vehicle propi i ha aparcat en el mateix recinte, que manté les barreres obertes per a tots aquells que volen arribar en cotxe al centre de vacunació.

El ministre ja duia omplert el document que s'ha de presentar prèviament a la vacuna sobre els antecedents mèdics (tot i que també es pot obtenir allà mateix) i després de fer la cua pertinent, una infermera li ha posat la vacuna en qüestió de segons. La injecció ha estat vist i no vist, indolora i sense incidents. Tal com estableix el protocol, Rossell s'ha esperat 15 minuts a la zona de control, habilitada per poder reaccionar ràpid a qualsevol reacció adversa, i ha marxat tan tranquil com havia arribat.

"Jo vaig passar, malauradament, la Covid al març de l'any passat i tenia moltes ganes de col·locar-me la primera dosis", ha exclamat Rosell. El ministre ha expressat sentir-se "content" d'haver-se vacunat sense haver notat "res", tot i que ha admès que prendria paracetamol quan arribés a casa. Per última ha animat la gent a vacunar-se per "tornar a la normalitat el més aviat possible".

Aquesta tarda serà el torn de la síndica general, Roser Suñé.