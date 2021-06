Mitjana d'1,9 alumnes per ordinador personal al sistema andorrà

Andorra la VellaEl nombre total d’ordinadors personals als centres no universitaris d’Andorra és de 4.024, repartits en 2.534 ordinadors de sobretaula, 770 ordinadors portàtils i 720 tauletes (+18% en general), segons informa aquest dijous el departament d'Estadística. La mitjana d’alumnes per ordinador al Principat del curs 2020-2021 és de 2,8, un -15,5% comparat amb els 3,3 del curs anterior. Si a aquesta dada se li sumen els 1.873 dispositius que els alumnes del sistema educatiu andorrà porten diàriament a classe com a suport digital del seu aprenentatge, la dada millora fins a 1,9 alumnes per dispositiu.

Per comparar amb els estudis fets a Europa, la xifra del curs 2017-2018 a Andorra és de 4 alumnes per ordinador. Aquesta dada és clarament millor que la de la mitjana europea, que se situa als 11 alumnes per dispositiu i on només sis països presenten millors dades que Andorra: el Regne Unit, els Països Baixos, Eslovàquia, Suècia, Finlàndia i Malta.

Respecte a projecció a l’aula, es disposa de 978 projectors instal·lats, un +18,8% més respecte al curs anterior. Això suposa que el 92% de les aules ordinàries d’Andorra disposen de projector. D’altra banda, un total de 223 aules disposen de pissarra digital interactiva (PDI), un +31,2% respecte al curs anterior. Durant els darrers anys s’ha equipat amb PDI la totalitat de les aules d’educació maternal (123) dels tres sistemes educatius.