La mitjana del sou dels funcionaris, al voltant dels 3.000 euros

Andorra la VellaL'increment generalitzat d'un deu per cent del salari dels empleats públics perquè l'aplicació de l'IPC i les noves graelles salarials ha disparat el sou mitjà dels empleats públics. Aquest augment ha estat recollit pel Servei d'Estadística en les dades d'evolució salarial. Amb la informació del mes de març com a última dada, el salari mitjà dels funcionaris a Andorra frega els 3.000 euros. Concretament, 2.922 euros. L'augment respecte a un any abans ha estat d'un 10,3% que s'explica fonamentalment pel doble increment ja citat. S'ha passat d'un sou mitjà de 2.649 euros el març del 2022 a 2.922 euros dotze mesos després. I cal recordar que els funcionaris tenen 13 pagues a diferència de la major part de les empreses privades.

L'increment s'ha notat en altres categories on la gran majoria són empleats públics com el sector sanitari on el SAAS té uns 1.200 empleats. En aquest cas, l'augment ha estat d'un 14,5% en el salari mitjà. S'ha passat de 2.319 euros a 2.655.