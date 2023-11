Mitjans argentins animen a treballadors a fer la temporada a Andorra

Andorra la VellaMitjans argentins continuen 'venent' Andorra com el paradís perquè els seus compatriotes vinguin a treballar. El fet de no necessitar un permís europeu per venir a treballar i la suposada gran manca de mà d'obra en tots els sectors són els elements que porten a assenyalar que a Andorra hi ha "feina assegurada".

Els mitjans no reflecteixen, però la major part dels inconvenients que provoquen que una part dels argentins que s'hi desplacen s'hagin de tornar al seu país després de viure una mala experiència. Així, no es fa esment al problema de trobar un habitatge, al preu dels lloguers o al fet que ja hi ha una part important dels argentins que viuen que estan obligats a viure uns quants en el mateix habitatge.

Tampoc es fa referència al fet que arribar a Andorra no és garantia de tenir "feina assegurada" quan no es disposa de contracte de treball previ. Una part dels aspirants a temporers que van venir l'any anterior van haver de tornar al seu país després d'una recerca intensa i infructuosa de feina. En aquest cas, es van gastar els diners que tenien estalviats i van retornar pitjor del que estaven.