Mitjans argentins continuen promovent venir a treballar a Andorra

Andorra la VellaDebido a la crisis económica que atraviesa nuestro país, cada vez hay más argentinos que consideran empezar de cero en otro lugar o conseguir trabajos temporales para hacerse una “espalda económica”. Los sueldos mínimos en este sitio rondan entre los 1.100 y 1.500 euros por 40 horas semanales con 2 días libres, según el empleo.

Este estado no es miembro oficial de la Unión Europea (UE), por lo que resulta más flexible a la hora de viajar. Se puede ingresar con pasaporte argentino y llevar una carta de recomendación para conseguir trabajo. Ubicado en Los Pirineos, uno de los principales atractivos son las oportunidades laborales en la temporada alta de invierno, entre mayo y noviembre.

El diari argentí Perfil ha recollit quina és la imatge que s’està donant d’Andorra en aquest país i que ha provocat una onada d’arribades d’aspirants a temporers a provar sort. La imatge d’Andorra que s’ha venut és una espècie de ‘paradís’ europeu on es pot viure i treballar sense tenir passaport comunitari i els sous estan per sobre dels espanyols.

En l’article fins i tot es presenta una ‘guia pràctica’ per qui vulgui venir a treballar a Andorra. On es busca feina o quines són les empreses que en donen. No es recull tota la part que fa molt difícil l’aventura com que és gairebé impossible trobar habitatge i que és molt car o que gairebé tots els llocs de treball ja estan concedits. O que bona part dels que van provar sort sense contracte s’estan tornant o anant cap a altres destins perquè al Principat no han trobat feina.