Mobilitat crea un carrril específic per sortir d'Epizen a la general

Sant Julià de LòriaEl departament de Mobilitat ha anunciat que a partir d’avui s’ha habilitat un carril per fer una sortida més segura del centre comercial Epizen Andorra a la CG1. L’afluència als recentment inaugurats grans magatzems comporta que en certs moments puguin haver-hi molts vehicles que s’incorporen a la carretera general amb el risc que suposa per als cotxes que estan baixant en direcció a la frontera. Per aquest motiu s’ha creat un carril específic que permet la incorporació a la general amb menys risc.