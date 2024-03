Mobilitat espera l'entrada de 70.000 vehicles a Andorra per les vacances de Setmana Santa

Andorra la VellaLes autoritats d’Andorra es preparen per a una forta afluència de visitants durant les vacances de Setmana Santa, amb un esperat augment del 5% en el trànsit de vehicles respecte a l’any anterior, majoritàriament procedents d’Espanya.

Segons RTVA, la recent nevada actua com un incentiu addicional per als turistes. Mobilitat ha anunciat un dispositiu especial per gestionar l’entrada i sortida del Principat, amb un doble carril d’entrada a la zona de Francesc Cairat els dies de màxima afluència, dijous, divendres i dissabte. Pel retorn, s’estima que diumenge començaran a marxar alguns turistes, amb l’operació sortida completant-se el dilluns. S’ha planificat un dispositiu especial per agilitzar el trànsit cap a Espanya des de la rotonda de la Comella fins a la rotonda de la Margineda. Pel que fa a la frontera del Baladrà, no s’espera cap dispositiu especial, i l’afluència serà similar a la d’un cap de setmana normal.