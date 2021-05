Mobilitat posa en marxa la campanya 'Andorra territori ciclista'

Andorra la VellaMobilitat ha comunicat aquest diumenge que posa en marxa una nova edició de la campanya de seguretat viària 'Andorra Territori Ciclista'. Una temporada més, es proposen conscienciar dels perills de la carretera i fomentar el "respecte" i la "convivència" entre els diferents usuaris de la via pública, afirmen al seu compte de Twitter.

Per fer-ho, compten amb la col·laboració dels socis d'Andona Club, que difondran a les xarxes socials consells de seguretat dirigits tant a ciclistes com a conductors. "Els donem les gràcies per ajudar-nos a convertir Andorra en un referent en seguretat ciclista", afirmen des de Mobilitat.