Mobilitat recorda les normes de circulació arran del vídeo de Vegetta a Meritxell

Andorra la VellaMobilitat ha aprofitat la polèmica generada pel vídeo del youtuber Vegetta queixant-se dels ciclistes per a recordar el nou codi de circulació i com han d’encaixar les bicicletes als carrers.

Recorden que són un vehicle més de la via pública i que, com a tal, cal respectar el seu pas. També han de respectar els ciclistes, per tant, els senyals i normes de circulació. Tanquen dient que és important fomentar el respecte i convivència a la via pública.