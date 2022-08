Mobilitat vol instal·lar els carrils bici sense afectar el trànsit

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat es prepara per a l'aplicació del seu pla general per al 2030, que té l'objectiu de fer el sistema andorrà de transport sostenible. Per assolir aquesta meta, resulta imprescindible apostar pel transport públic i pels carrils bici. Són les principals propostes del Govern, juntament amb una important reordenació dels aparcaments.

Encara que la finalitat és disminuir el màxim possible la quantitat de vehicles personals que circulen, la realitat és que Andorra és un territori en què el turisme té un crucial pes econòmic. Actualment, no existeix una altra manera d'accedir al Principat que no sigui en un vehicle personal o autobús. Per tant, es complica la possibilitat que els visitants facin servir el transport públic.

A falta de la materialització de projectes a molt llarg termini com la possibilitat d'un tren que connecti amb Barcelona, Mobilitat ha d'apostar per la sostenibilitat del transport, però sense limitar en excés la mobilitat dels vehicles. Això resultarà especialment complicat en punts més urbans, com la mateixa capital. La proposta perquè les bicis puguin circular per determinats carrers són o eliminar els aparcaments o convertir determinades vies en unidireccionals, per a crear aquest espai pels ciclistes.

El pla de mobilitat de cara al 2030 té uns objectius determinats, però encara està en una fase incipient en què s'estudia com serà l'aplicació de les dues apostes de Govern, per la bicicleta i el transport públic com ja s'ha mencionat.