Molné confirma que el reglament de quotes laborals està gairebé llest per ser publicat

Andorra la VellaEl Govern d'Andorra està considerant tornar al sistema de quotes de treballadors per gestionar el creixement demogràfic. Tal com ha informat RTVA, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha anunciat que la flexibilització de les quotes dels treballadors estarà completada abans de finalitzar març, però el nou reglament no es publicarà fins que tots els termes estiguin acordats.

Aquesta decisió té en alerta al sector empresarial i associatiu, que temen les repercussions en la trobada de personal. A més, el Govern planteja altres mesures per regular l'augment demogràfic, com la reflexió sobre el turisme i el creixement urbanístic. En altres àmbits, els programes de foment de l'ocupació laboral han trobat feina a 68 persones l'any passat, amb un enfocament en joves i persones majors de 45 anys.