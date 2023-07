Molné proposa estudiar la implantació de la figura del fiscal instructor

Andorra la VellaLa ministra de Justícia i Interior Ester Molné ha parlat davant els micròfons d'RTVA sobre les modificacions profundes del codi de procediment penal que s'estan buscant implantar per a resoldre el problema de la lentitud de la justícia a Andorra. A banda del primer pas d'ampliar els supòsits de judici ràpid, s'estudia la inclusió de la figura del fiscal instructor, una opció que, Molné assegura, podria ajudar a la descongestió de la Batllia.

Molné ha volgut matisar que aquesta modificació del codi de procediment penal es farà a mitjà termini, perquè són canvis profunds que requereixen molta reflexió i que generi consens entre tots els agents implicats.

Els delictes amb penes elevades, contra la salut pública o de tipus econòmic greu van entrar dintre dels supòsits en què es pot plantejar un judici ràpid i la mesura va funcionar notablement. Confien, per tant, en anar ampliant aquests supòsits i continuar remant per a establir les línies del pla de xoc per a la descongestió de la justícia.