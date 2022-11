Un món d'il·lusions

Els carrers i les botigues del Principat d'Andorra comencen a posar-se les seves millors gales per rebre amb ganes un nou Nadal. Ben segur serà un Nadal diferent, ja que el preu de l'energia ha provocat alguns canvis que es veuran reflectits en la decoració nadalenca del país, però res impedirà que es perdi la il·lusió que acompanya a molts durant aquests dies, sobretot, als més petits.

Els nens i nenes ja comencen a pensar en els joguets que volen que arribin a casa seva amb la visita del Pare Noel o bé amb l'arribada de Ses Majestats els reis d'Orient. I per posar-ho més fàcil, Carrefou Epizen ja té disponible el catàleg de joguines , que aviat arribarà físicament a les bústies de les cases d'Andorra i també de la Cerdanya i Alt Urgell.

El catàleg està dividit per diferents seccions perquè els petits de la casa vagin directament a la secció de joguines segons els seus interessos, com ara, jugar a ser gran, nines i accessoris, figures d'acció, jocs creatius, jocs de taula i puzles i tricicles i bicicletes. Les marques més conegudes en joguines s'han donat cita en el catàleg i, a més, Carrefour ha volgut treure la seva pròpia línia de productes que també es recullen en el mateix document. Si ho prefereixes, pots arribar-te fins a la segona planta de Carrefour Epizen per veure en persona aquella joguina que tant desitges per aquest Nadal.

En el catàleg de Carrefour Epizen també tens disponible la carta màgica, la de les il·lusions, la que espera amb moltes ganes el Pare Noel o Ses Majestats els Reis d'Orient. En ella, els petits de la casa podran escriure el nom de les joguines que més desitgen i si són generosos deixaran un petit espai perquè els pares també puguin incloure els seus desitjos de Nadal.