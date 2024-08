Mònica Dòria 9a en la primera ronda de caiac-cross als Jocs Olímpics de París

Andorra la VellaLa palista andorrana Mònica Dòria continua fent història als Jocs Olímpics de París, on s'ha classificat en novena posició en la modalitat de caiac-cross, també conegut com a caiac extrem, amb un temps que ha millorat de 73.15 segons. Aquesta disciplina, nascuda l'any 2015, és una versió encara més intensa del caiac eslàlom tradicional.

Dòria ha quedat 9a en la primera prova a contrarellotge, la qual determina l'ordre de les eliminatòries que es disputaran dissabte . En la ronda preliminar, només els dos millors de cada sèrie avancen als quarts de final, i així successivament fins a la final, on es disputen les medalles.

En aquesta prova, a diferència del caiac eslàlom tradicional, està permès tocar les portes, però no passar-les correctament comporta la desqualificació immediata. Per afegir encara més emoció, abans de travessar la línia de meta, els palistes han de completar una tombarella esquimal, és a dir, han de fer una volta completa de 360 graus sota l'aigua amb el caiac i tornar a la posició vertical.

Mònica Dòria s'ha convertit en la sensació d'aquestes olimpíades per a Andorra. El passat dimecres, la palista va firmar una jornada històrica per a l’esport andorrà en quedar en sisena posició en la final de canoa individual, aconseguint un diploma olímpic, certificat atorgat pel COI als vuit millors esportistes d'un Joc Olímpic.

La trajectòria de Dòria als Jocs Olímpics de París està sent seguida amb gran expectació a Andorra, on és vista com un exemple de superació i excel·lència esportiva. Amb la seva classificació en el caiac-cross, Dòria manté viva l'esperança d'obtenir una medalla per al país.