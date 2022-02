Montmantell porta al comú d'Escaldes-Engordany a la Batllia per l'adjudicació del bus a demanda

Andorra la VellaLa societat Montmantell ha presentat una demanda a la Batllia contra el comú d'Escaldes-Engordany relativa a l'acord d'adjudicació del concurs referent al bus a demanda després del silenci administratiu per part de la corporació al recurs formulat per l'empresa de transports després de l'adjudicació del servei. Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), la demanda ha estat admesa a tràmit i, per tant, ara s'ha d'iniciar un procés judicial per tal d'esclarir la situació.

El servei del bus a demanda escaldenc es va adjudicar a l'empresa Viatges Soldevila per un import de 198.200 euros després de realitzar una prova pilot. Es va posar en marxa el 21 de juny del 2021 amb la finalitat d'incentivar la mobilitat sostenible entre els ciutadans i centralitzar les zones més allunyades de la parròquia.