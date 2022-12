Montserrat Ronchera, secretària general de l'Institut Andorrà de les Dones

Andorra la VellaEl consell de ministres ha acordat aquest dimecres el nomenament de Montserrat Ronchera com a secretària general de l'Institut Andorrà de les Dones. Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, es tracta d'una jurista amb una dilatada experiència en el món del màrqueting i la comunicació, i també en el teixit associatiu del país, que sempre ha mostrat el seu posicionament envers la igualtat efectiva entre homes i dones i, per tant, "pensem que és la persona adequada per encapçalar aquesta institució". Amb aquest nomenament es dona el primer pas per a la creació de l'institut.

Jover ha posat en relleu que un cop s'ha fet oficial qui encapçalarà aquesta institució, ara caldrà acabar de constituir la comissió executiva d'aquest organisme, en la qual, a banda de Ronchera, també hi haurà una persona nomenada pel Govern, una altra escollida pel Consell General, una tercera que sortirà a proposta dels comuns i una quarta designada per part de les organitzacions feministes del país. Tal com estipula la llei, la direcció de l'Institut Andorrà de les Dones recau en la secretaria general i en la comissió executiva. El règim de funcionament d'aquest organisme s'establirà per la via del desplegament reglamentari.

Malgrat que encara es desconeixen els terminis, Jover ha apuntat que la voluntat del Govern és que l'institut sigui una realitat com més abans millor. De fet, ha assegurat que ja hi ha una partida pressupostària associada per poder iniciar el seu procés de funcionament. El pas següent al nomenament de Ronchera serà establir aquest diàleg amb la resta de representants que han d'escollir les persones que l'acompanyaran en la comissió executiva.