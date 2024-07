Andorra la VellaEl restaurant Can Manel ha confirmat en les seves xarxes socials la mort del seu cuiner fundador, Manel Flinch Carrera. S'han mostrat agraïts per les nombroses mostres de condol que els hi han arribat.

Manel Flinch ha mort a l'edat de 84 anys i, tal com recull RTVA, va fundar el restaurant juntament amb la seva dona l'any 1979.