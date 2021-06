Mor Emma Roca, bombera de la Seu i membre del GRAE

Dol als Bombers de la Generalitat. Si aquest dijous traspassava un bomber de 30 anys del parc de Vilanova i la Geltrú mentre treballava en un incendi en aquesta població, aquest divendres s'ha conegut la mort de la bombera d'origen barceloní i membre del parc de la Seu d'Urgell, Emma Roca. Tenia 47 anys i, segons han informat tant el cos de Bombers com la Secretaria General de l'Esport, Roca traspassat després de patir una malaltia que l'havia mantingut allunyada de la seva passió: la muntanya.

Llicenciada en Bioquímica, bombera professional de la Generalitat de Catalunya, primera dona membre del GRAE (Grup de Recolzament d’Actuacions Especials), i participant habitual de curses de muntanya, Emma Roca també va obrir camp en un món que semblava únicament reservat per homes.

Tal com l'acomiada la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya: "l’Emma ha estat i serà una referent per totes aquelles que un dia han decidit començar a fer esport per muntanya, sense cap tipus de por i lluitant pel que més els agradava. El seu nom anirà lligat sempre a aquells inicis dels esports de muntanya al nostre país i a la determinació i persistència que ens ha portat fins aquí".