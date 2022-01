Mor Jordi Torres Alís

EncampTal dia com avui de fa 10 anys, el 26 de gener de 2012, va ser notícia...

El polític encampadà Jordi Torres Alís ha mort aquesta passada nit a l'edat de 62 anys, després d'una llarga malaltia. Jordi Torres va ser cònsol del Comú d'Encamp del 1980 al 1983, i conseller de Comú del 1988 al 1991. Pel que fa a la política nacional, el carismàtic polític va formar part com a conseller general de la legislatura constituent fins a finals del 1993, i posteriorment va ser elegit novament conseller general per l'Agrupament Nacional Democràtic (AND) la I i II legislatures de l'etapa constitucional (del 1994 al 1997 i del 1997 al 2001). A partir d'aleshores, la seva implicació en la política va passar a segona línia, però sense desvincular-se'n mai. Jordi Torres Alís va ser un dels impulsors de la formació del Partit Socialdemòcrata (PS) l'any 2000, formació de la qual es va anar allunyant fins que va donar-se de baixa el juny de l'any passat. La missa funeral es durà a terme aquest divendres a les 11 del matí a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp.