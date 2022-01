Mor un jove andorrà que va patir un accident de trànsit a Peramola

Andorra la VellaUn jove andorrà de 22 anys ha mort aquest dissabte a la nit de resultes de l'accident de trànsit entre el turisme que conduïa i una furgoneta a la carretera C-14, al terme municipal de Peramola. El Servei Català de Trànsit ha confirmat la defunció aquest diumenge i ha detallat que és la primera víctima mortal del 2022 a la xarxa viària catalana.

Segons informa RàdioSeu, el sinistre es va produir al voltant de tres quarts de 9 del vespre al punt quilomètric 147,5, quan hi va haver una col·lisió frontal entre una furgoneta i un cotxe. Les causes de l'accident encara s'estan investigant, i tant el conductor del cotxe, com els dos ocupants van patir ferides greus, i van ser traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Al lloc dels fets també s'hi van desplaçar dotacions dels parcs de bombers de la Seu, Coll de Nargó i Oliana i unitats dels Mossos d'Esquadra. Aquest diumenge, el centre mèdic lleidatà ha informat de la mort del jove andorrà.