Mor l'esquiador andorrà Xavier Barios en un accident a Arcalís

ArcalísTal dia com avui de fa 10 anys, el 23 de desembre de 2011, va ser notícia...

L'esquiador andorrà Xavier Barios, de 54 anys, ha mort aquest divendres mentre esquiava al sector Arcalís de Vallnord. Barios era membre de la Federació Andorrana d’Esports per a Minusvàlids (FADEM). L’accident ha tingut lloc a les 10 hores a la pista de la Portella del Mig. Per motius que encara es desconeixen l’esquiador ha topat amb el suport d’un canó de neu, la qual cosa li ha provocat una forta contusió, tal com han informat des de Vallnord.

Vallnord ha informat que l’equip de pisters socorristes han traslladat ràpidament la víctima al centre mèdic del sector, on el metge, juntament amb el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), que s’ha desplaçat immediatament a Arcalís, han decidit evacuar l’esquiador en helicòpter fins a l’Hospital de Nostra Senyora de Meritxell on, a causa de les greus lesions provocades per l’accident, ha perdut la vida.

Des de Vallnord han lamentat profundament aquest tràgic accident al mateix temps que han transmès el seu condol als familiars i amics de l’esquiador. El director de Vallnord, Martí Rafel, ha recordat que Barios era una persona molt apreciada a l'estació, on acostumava a entrenar regularment.