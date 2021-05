Mor l'exconseller general i enginyer Bonaventura Adellach

Andorra la VellaL'exconseller general i enginyer, Bonaventura Adellach, ha traspassat aquest diumenge. Adellach fou conegut per ser una persona compromesa amb l'interès públic andorrà i va destacar per les seves propostes de millora de l'urbanisme del país. També va reflexionar sobre temes d'actualitat, com la necessitat de gestionar les administracions amb criteris neoempresarials per garantir una major eficiència o la viabilitat de les estacions d'esports d'hivern. A més, és autor de títols com 'Realitats andorranes i objectius', 'Pels camins pedregosos de la política' o 'La muntanya solar: el calendari català primitiu; els camins d'Anibal'.

Les reaccions a la defunció no s'han fet esperar a les xarxes socials. L'excap de Govern, Toni Martí, ha publicat una imatge amb Adellach on el recorda com "un visionari i estadista", i lamenta que "avui ens ha deixat un referent per a molts andorrans". Per la seva banda, la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha publicat que fou "una persona extraordinària i discreta, un científic honest i respectuós".

