Moren desenes de peixos per la reducció del cabal de l'aigua fixat pel Noguera Pallaresa

Andorra la VellaEls Agents Rurals han confirmat que la causa de la mort d'uns 300 peixos al riu Noguera Pallaresa, a pocs metres de la presa de Sant Antoni, va ser per la manca d'oxigen. Aquesta situació es va produir, conclouen, pel baix nivell de l'embassament pallarès -que només té un 35% de la seva capacitat- i la mala qualitat de les aigües, però també pel baix cabal d'aquest tram de riu en aplicació del nou Pla Hidrològic, que el deixa en només 1,2 metres cúbic per segon.

Es dóna la circumstància que quan es va aprovar aquest nou límit el cos de vigilància ja va al·legar a l'Estat que era un cabal insuficient, però no els van fer cas i ara se'n poden veure les conseqüències. Així ho ha recollit Ràdio Seu.

Els fets es van produir dijous passat, quan uns veïns van advertir que hi havia desenes de peixos morts a la llera del riu. Entre les espècies que es van trobar mortes n'hi havia algunes de protegides, com són bavoses de riu i llopets de riu i també moltes truites autòctones, barbs o carpes. Els Agents Rurals i els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) van contactar el mateix dia dels fets amb responsables de la presa de Sant Antoni per conèixer si s'havia produït alguna maniobra extraordinària que alteres el cabal del riu.

Els responsables de la companyia Endesa van assegurar que no i que s'alliberava el cabal que indica el Pla Hidrològic. L'ACA així ho va corroborar. Tot i això, els tècnics sí que van detectar l'aigua estava "força tèrbola", segurament per l'actual baix nivell de reserves de l'embassament (35,24%), vint punts per sota d'ara fa un any, quan, malgrat que ja s'havia entrat en una situació de sequera, encara mantenia un 55,07% de capacitat, una xifra més semblant a la mitjana dels darrers deu anys, que és de 53,92%.

Per tot plegat, aquests darrers dies els Agents Rurals han instat Endesa a incrementar el cabal d'aigua que alliberen des de la presa, per evitar que hi hagi nous riscos d'alta mortaldat de peixos com el de dijous passat. Ara, aquest nivell mínim ha passat d'1,2 a 2,5 m3/s.