Moreno no pot acabar la prova de descens

Andorra la VellaCande Moreno no ha pogut completar, aquesta matinada, la prova de descens que forma part dels Jocs Olímpics de Beijing. L'esquiadora ha pogut salvar una caiguda, però, tot i això, ha perdut el control entre el 3r i 4rt parcial i no ha completat la baixada. La cursa d'avui l'ha guanyat la suïssa Corinne Suter amb 1.31.87 que ha estat acompanyada en el podi per les italianes Sofia Goggia i Nadia Delago.

En acabar la cursa, l'esquiadora ha comentat que "de la cursa d'avui em quedo amb el que és positiu, que ha sigut l'actitud que he tingut, l'esquí que he fet gran part de la baixada fins que he tingut aquell ensurt. Estic contenta d'haver-ho salvat perquè anava de pressa i si hagués caigut em podria haver fet mal". Moreno torna a competir dijous, en la supercombinada.