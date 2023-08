Motos camuflades amb radars per sortir d'Andorra cap a Espanya

Andorra la VellaEls conductors d'Andorra que viatgin per carreteres espanyoles en l'operació sortida han de tenir en compte que tat els Mossos a Catalunya com la Guàrdia Civil a Espanya estan utilitzant motos camuflades. Aquest nou sistema de control s'utilitza en dues formes. La primera és per constatar infraccions de trànsit de conductors que no sospiten que una moto pot ser un vehicle camuflat. Una segona funció està vinculada a què algunes de les motos porten un radar incorporat en la part posterior. Aquest aparell que no s'identifica si no s'està a prop permet fer fotografies dels vehicles que superen la velocitat màxima permesa. Els mossos no han fixat el nombre de motos camuflades, però la Guàrdia Civil ha comunicat que ja hi ha 34 en funcionament.

La DGT en el seu últim comunicat, per tant, amplia ja oficialment el treball d'aquest tipus de nou sistema de control a tota mena de vies, deixant clar que ja no sols controlaran les carreteres convencionals ni als motoristes. Al principi el control es limitava als motoristes, però ara serà per a tots tipus de vehicles.