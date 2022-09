Multes per aparcar malament a les zones del Cadí-Moixeró freqüentades per boletaires

Andorra la VellaEls guardes rurals s'han trobat amb una situació preocupant en començar a patrullar per les zones més freqüentades pels boletaires al parc natural del Cadí Moixeró, tal com informa RàdioSeu. Cotxes mal aparcats als camins que, si es produeix una situació d'emergència, no permetrien el pas de les ambulàncies o Bombers. El primer dia va ser dissabte i ja es van aplicar 15 sancions.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural urgellenc ha posat en marxa un pla de xoc per fer compatible la protecció ambiental amb els usos i les activitats tradicionals i l'ús públic i social dels espais naturals. Una de les mesures és la intensificació de la vigilància al parc natural fins al 16 d'octubre, coincidint amb l'època àlgida de recollida de bolets. Durant aquestes setmanes, uns guardes rurals vetllaran perquè els visitants es comportin d'acord amb la normativa per minimitzar així les possibles incidències.