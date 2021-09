Música i descomptes per acomiadar les rebaixes

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha programat per a aquest dissabte vinent, 11 de setembre, una nova acció de dinamització comercial. Es tracta del 'Concèntric', un esdeveniment molt centrat en la música i que també servirà als establiments del centre històric de la capital per fer la 'rematada' final de rebaixes i el tret de sortida a la nova temporada.

Tal com ha explicat la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius del comú d'Andorra la Vella, Meritxell López, s'ha fet una programació per a tots els públics, i d'aquesta manera, les famílies podran gaudir a la plaça Guillemó d'un taller infantil de la mà de Mama Papaya, per treballar les emocions i els vincles entre pares i fills. Se n'oferirà quatre passis a les tres, dos quarts de quatre, les quatre i dos quarts de cinc de la tarda. Tot seguit, en el mateix escenari actuaran Ladis B. (a les sis de la tarda) i Milkers, a les vuit. A l'espai La Fira, Jordi Barceló oferirà dues actuacions a les quatre i a dos quarts de set de la tarda. A la plaça Príncep Benlloch actuaran A&K Duet a les cinc de la tarda i The Scarlett Brotherhood a dos quarts de nou del vespre. Al passatge Codina, a dos quarts de sis de la tarda, serà el torn de Disco Big Tour i a partir de les set de la tarda en diferents punts del barri antic sonaran els Swing moments. A més, hi haurà dos 'photocalls' "innovadors" situats a l'avinguda Meritxell número 10 i a la plaça Rebés.

López ha destacat que s'ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de comerciants del centre històric i que en total una quinzena d'establiments oferiran descomptes i paquets especials, a més d'animacions.

La consellera ha explicat que aquest esdeveniment està basat en el 'De copes', que no es va poder celebrar per la pandèmia, un concepte que s'ha "reinventat" i que vol reflectir la voluntat del comú de dinamització comercial del centre històric. El fet que es faci coincidint amb la Diada a Catalunya pot portar també turistes i en aquest sentit López ha manifestat que esperen una bona afluència tant de públic local, ja que ja haurà començat el curs, com forà, al qual se'l vol fer descobrir una zona de la parròquia més enllà dels eixos comercials.

Des del comú ja hi va haver una implicació molt activa en la festa d'inauguració del carrer Callaueta, ha recordat López, i també han col·laborat amb l'hostaleria del centre històric per oferir el vermut en el marc del Mercat de la Vall. La consellera ha avançat que ara també es treballa amb altra associació per donar suport logístic a una acció que estan preparant i de la qual no ha volgut avançar res més.

Quant a la jornada del Mercat de la Vall celebrada aquest dissabte, ha manifestat que tot i que es patia pel temps, finalment va fer bo i que el balanç ha estat "molt positiu". Ha afegit que l'afluència es va concentrar, com és habitual, tot just abans de l'hora de dinar i posteriorment, a partir de les quatre de la tarda.