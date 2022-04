Un taller de fototrampeig apropa la biodiversitat als joves d'Ordino

OrdinoTot i que el nom pugui semblar estrany, el 'fototrampeig' és l'art de fotografiar la fauna salvatge a través de càmeres amagades a l'entorn, i que funcionen de manera remota. Quan una criatura creua davant de l'objectiu, un sensor de moviment fa disparar la càmera camuflada, captant així l'animal en el seu hàbitat i conducta habituals. Amb aquest sistema, al Pirineu s'ha pogut corroborar la presència d'animals tan esmunyedissos com el llop o l'ós bru, i en alguns casos més exòtics, el fototrampeig fins i tot ha permès descobrir noves espècies que mai s'havien pogut captar a través de la fotografia convencional.

El món 'voyeur' del fototrampreig està directament relacionat amb la biodiversitat, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Reserva de la Biosfera, i per això el Punt Jove d'Ordino i la Casa de la Muntanya ha presentat aquest dimecres el primer taller de fotografia i vídeo natural no invasiu dedicat als joves. Aquesta primera trobada ha servit d'excusa per parlar als assistents sobre el respecte al medi ambient, l'emergència climàtica i les bones pràctiques que s'han de seguir quan es va a la muntanya. D'entrada, una desena d'infants de diverses edats han acudit a la Casa de la Muntanya interessats pel taller, que estarà format per 4 sessions d'una hora, de 17.30 a 18.30h, els divendres 29 d'abril, 13 de maig, 27 de maig i 10 de juny. El tècnic d'Andorra Recerca i Innovació, Marc Font, ha assegurat que "en el marc del pla d'acció de la Reserva de la Biosfera d'Ordino, un dels objectius és impactar en el jovent, primer per conscienciar-los dels reptes que haurem d'encarar conjuntament en l'àmbit climàtic i de biodiversitat", i ha afegit que, "en aquest sentit, plantegem algunes activitats que puguin ser del seu interès, tenint present les noves tecnologies, per difondre'ls coneixement faunístic i popular".

Per la seva banda els responsables del curs, Jordi Tena i Xavier Balmes, creadors del projecte fotogràfic Bestioletes, han detallat que "el primer dia s'explicarà el funcionament de les càmeres i els diferents rastres que es poden trobar a la natura per identificar els animals i la seva activitat. Amb la informació obtinguda, en el segon dia, es formaran dos equips que s'encarregaran de la instal·lació de les càmeres, una de les quals probablement estarà al riu i l'altra en una zona boscosa. Pel que fa al tercer dia, es recuperaran les càmeres -que farà 15 dies que hauran estat enregistrant imatges, i a la Casa de la Muntanya, els participants visualitzaran el material aconseguit". Finalment, el quart dia servirà per fer una selecció de les millors imatges captades i aquestes serviran per organitzar una exposició fotogràfica que es podrà veure a finals d'octubre. Tant Tena com Balmes han avançat als futurs participants que se sorprendran "de la quantitat d'animals que hi ha prop dels nuclis urbans i que hi viuen sense que nosaltres ens adonem. A pocs minuts caminant d'on som, hem arribat a captar imatges de muflons, cabirols, senglars i molts altres animals que no pensaríeu que viuen a Andorra".