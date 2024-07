La nacionalitat andorrana ha estat adquirida per 216 persones durant el primer trimestre

Andorra la VellaDurant el primer trimestre d'aquest 2024 s'ha atorgat la nacionalitat andorrana a 216 persones. Del nombre total, segons publica el departament d'Estadística, 135 nacionalitats van ser atorgades amb plenitud de drets i 81 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional.

De les persones a qui se’ls va atorgar la nacionalitat amb plenitud de drets, 90 la van adquirir per origen, 44 per adquisició i 1 per altres motius. Els casos d’adquisició van haver de renunciar a la seva nacionalitat anterior. D’altra banda, 81 van ser resoltes amb el reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d’origen.

Seguint la normativa europea en matèria d’estadístiques de migració i protecció internacional, l’estadística d’adquisicions de nacionalitat de residents només considera els processos que impliquen un canvi de nacionalitat i que es refereixen a persones residents. Així, durant el primer trimestre del 2024, de les 44 adquisicions de nacionalitat, el 79,5% s'han obtingut per l’opció de residència, el 18,2% per matrimoni i el 2,3% restant per altres motius.

Així, el 40% de les adquisicions per residència corresponen a dones i el 60% restant a homes, i es caracteritzen per ser majoritàriament de persones que han nascut a Espanya i que han renunciat a la nacionalitat espanyola (51,4%).

Pel que fa a les adquisicions de la nacionalitat per matrimoni, al primer trimestre del 2024 van adquirir la nacionalitat andorrana més dones (62,5%) que homes (37,5%).