Nairo Quintana compra dos pisos a Andorra per uns tres milions d'euros

Andorra la VellaEl ciclista colombià Nairo Quintana viu a Andorra la Vella al costat del casino. Es va comprar un pis per a ell i un altre per al seu germà per "uns tres milions". El guanyador del Giro (2014) i la Vuelta (2016) entrena a Andorra i és un dels habituals de l'hotel Pic Maia que està situat en el cim del Port d'Envalira. "Ja venia abans de fitxar per Movistar. Les nostres cuineres són colombianes, i per a elles Nairo és com Messi. És molt popular i aquí se sent com a casa, fins i tot en l'alimentació", expliquen des de l'hotel, que també van rebre la seva visita per a ampliar un dels seus negocis. "Quintana té una marca de cafè pròpia, que es diu9.30, i vam estar reunits amb ell per a provar-ho", afegeixen.

Quintana va acabar aquest any contracte amb l'equip Arkea i no va aconseguir trobar equip per a la temporada. Va continuar entrenant i va realitzar un bon campionat nacional de ruta a Colòmbia. Malgrat mantenir-se en bon estat de forma i declarar la seva predisposició per a fitxar per algun equip World Tour, no ho va aconseguir. Diferents equips van descartar al final el fitxatge. Finalment, va fitxar pel Movistar Team el 28 d'octubre del 2023, equip en el qual va estar 8 anys, i on va aconseguir els triomfs més importants.