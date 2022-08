Narcís Socías és un dels impulsors del projecte per vendre ampolles d'aire d'Andorra

Andorra la VellaEl cònsol honorari rus a Andorra, Narcís Socías, és un dels impulsors del projecte d’Essentialair per comercialitzar ampolles d’aire d’Andorra per vendre arreu del món. Socías fins i tot està present en les imatges promocionals de l’equip de l’empresa on es veu com es desplacen a cims del Principat en helicòpter per fer les anàlisis de la qualitat de l’aire.

L’empresa ja està publicitant el producte a través de la seva web i d’altres mitjans. A hores d’ara encara no està a la venda, com es pot comprovar a la web, ni tampoc se sap el preu. L’únic que se sap és que en adquirir el producte, a més de l’aire fresc, cada usuari tindrà accés a contingut interactiu descarregable per complementar la seva experiència de consum. Es tracta de sons que imiten un paisatge natural “amb la seva distància, profunditat i intensitat”.

Essentialair publicita que vendrà les ampolles amb un inhalador, com si fos un recipient d’oxigen, i el producte està pensat per a mercats com el xinès on la qualitat de l’aire és molt dolenta dins de les grans ciutats.