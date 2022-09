Narcís Socías i la teoria russa sobre els ocells amb armes químiques

Andorra la VellaNarcís Socías, cònsol honorari rus a Andorra, torna a estar en el centre de la polèmica després que s'hagi fet públic un missatge seu a les xarxes socials on dóna suport a una de les acusacions que Rússia ha bastit contra els Estats Units sobre la guerra d'Ucraïna. Socías va posar en el seu Twitter la notícia on es dóna la raó a Rússia dels suposats usos d'armes químiques per part dels nordamericans. La polèmica arriba perquè de les constants acusacions de Moscou cap a Washington no hi ha cap que contingui ni una sola prova ni que tingui, a hores d'ara, credibilitat per part de cap organització internacional. I precisament la teoria concreta a la qual ha donat suport Socías és la més extrema de totes les que s'han abocat fins a la data. Suposadament s'haurien trobat a la batalla de Mariupol 'ocells numerats' als quals se'ls haurien posat xips que anirien alliberant gèrmens d'armes químiques contra l'exèrcit rus. Aquests 'ocells', que serien aus migratòries, estarien controlats per satèl·lits i s'estarien creant en laboratoris finançats per Estats Units.