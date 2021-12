Naturland obre aquest divendres el 100% de les pistes d'esquí nòrdic

Andorra la Vella L'estació d'esquí de fons de La Rabassa - Naturland obre de manera oficial aquest divendres 3 de desembre amb el 100% de les pistes després de la preobertura parcial del cap de setmana passat. D'aquesta manera, s'obriran totes les pistes, un total de 15 quilòmetres per a la pràctica de l'esquí de fons, amb unes cotes entre els 20 i els 30 centímetres de neu pols, gruixos que es preveu que augmentin amb les nevades previstes per als pròxims dies.

A més de l'esquí de fons, Naturland també oferirà activitats a les dues cotes com ara el Tobotronc, l'Airtrekk amb la tirolina, els buggys i la zona Naturkids, amb els ponis, per a infants de 3 a 6 anys (Cota 1600, que obrirà el dia 4); així com sortides amb raquetes, trineus infantils, sortides amb motos de neu i passejades en cavall (Cota 2000). Pel que fa als restaurants, romandran oberts la Cafeteria i el Foc de la Cota 1600 i la Borda de Conangle a la Cota 2000. Per accedir a totes les instal·lacions és necessari el certificat Covid. L'horari a la Cota 2000 és de 9 a 17 hores, i a la Cota 1600, de 10 a 17 hores.