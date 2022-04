Naturland oferirà activitats a les dues cotes durant la Setmana Santa

Sant Julià de LòriaNaturland oferirà activitats de les dues cotes durant la Setmana Santa, combinant així l'oferta de neu amb activitats outdoor. Per mitjà d'un comunicat, des de Naturland expliquen que tot i que les darreres nevades i el fred del darrer cap de Setmana van poder millorar l'estat de les pistes d'esquí nòrdic de l'estació de Naturland - La Rabassa, les temperatures han tornat a pujar i les condicions a alguns trams destinats als circuits de motos o de raquetes, així com a les pistes, no garanteixen el desenvolupament d'aquestes activitats amb seguretat. Per aquest motiu, i tenint en compte les dates, afegeixen que els esforços se centren a mantenir el Prat de Conangle i la pista vermella per a la pràctica de l'esquí de fons amb les millors condicions possibles per tancar la temporada segons el previst.

Naturland obrirà des del 9 fins al 18 d’abril de manera ininterrumpuda, i ara per ara, les previsions d'afluència són optimistes, apunten, ja que les reserves avancen a bon ritme, fet que fa preveure una bona afluència, sobretot els dies més forts (de divendres Sant a dilluns Sant). L'horari d'obertura de les activitats serà de 9 a 17 h (Cota 2000) i de 10 a 17 h (Cota 1600).

Així, a l'estació d'esquí s'oferiran aproximadament 10 km de pistes; i al centre eqüestre, també a la Cota 2000, les passejades a cavall. A més, continuarà oberta l'escola d'esquí i la botiga de lloguer i venda de material. D'altra banda, a la Cota 1600 es preveu obrir el Tobotronc; l'airtrekk amb la tirolina; el circuit de buggy adult i el tir amb arc per als infants; i per als més petits s'oferirà l'Airtrekkids, la minitirolina, els llits elàstics i els ponis. Tota l'oferta de gastronomia de la temporada d’hivern de les dues cotes estarà disponible amb els dos restaurants del centre, La Borda de Conangle i el Foc, així com la cafetería de cota 1600.

Un cop finalitzada la temporada d'hivern, el centre continuarà oferint les seves activitats de la cota 1600, durant els caps de setmana, des del 23 d'abril fins al 26 de juny, afegint el dilluns 6 de juny (Pentecostes) i el divendres 24 de juny (Sant Joan). A més, durant aquestes dates i pel que fa als serveis, estaran oberts la botiga de la cota 1600, el Restaurant el Foc i la Cafeteria 1600. A la Cota 2000, la Borda de Conangle amplia l'horari també obrint de dimecres a diumenges, com les excursions amb cavalls.