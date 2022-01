Naturland supera la facturació del 2019 amb un 20% menys de visitants

Andorra la VellaNaturland ha clos aquest diumenge el període de vacances de Nadal amb una facturació lleugerament superior a les mateixes dates que la darrera temporada anterior a la Covid (2019 - 2020). El descens de visitants ha estat aproximadament d'un 20% respecte del mateix període de fa 2 anys, principalment per la limitació i control d'aforament a les activitats (tal com es va fent des de l'estiu 2020), i perquè el parc d'animals està tancat i no es comptabilitzen aquestes visites.

No obstant això, el centre ha aconseguit que la despesa mitjana dels clients sigui un 60% superior, i d'aquesta manera, es manté la tendència i l'estratègia comercial marcada per la nova direcció des de l'estiu 2020, en la que es prioritza el servei als clients, el control d'aforament, la diversificació d'activitats i una millor i més variada oferta de restauració.

Totes les activitats han estat en funcionament durant 16 jornades, del 25 de desembre al 8 de gener, amb una mitjana de 550 clients diaris (uns 8.500 en total). Només aquest diumenge, el Tobotronc ha hagut de tancar al migdia a causa de les precipitacions de neu. Els dies de més afluència han estat de l'1 al 4 de gener; el públic és eminentment de proximitat, tant catalans com francesos.

El producte més venut ha estat l'entrada Aventura, que inclou activitats a les dues cotes, i dues baixades al Tobotronc. Com a l'estiu, l'entrada exclusiva del Tobotronc, també és de les més sol·licitades.

Pel que fa a l'esquí de fons, l'esport continua registrant xifres altes d'ocupació, amb dies que s'han omplert tots els horaris de les classes col·lectives, fet que demostra l'alt interès que desperta la proposta, cada vegada més, entre el públic familiar. La nova botiga de lloguer de material ha facilitat la recollida i l'organització de les activitats.

Les sortides en motos de neu, les moonbikes i les rutes a cavall han estat també activitats que han presentat moltes demandes i que han omplert en molts casos les franges horàries disponibles.

L'estació d'esquí de fons de la Rabassa continua oberta diàriament amb el 100% de les instal·lacions, amb uns gruixos de neu que oscil·len entre els 30 i els 90 cm de qualitat dura. Les nevades d'aquests dies milloraran el traçat de les pistes i també ajudaran a la conservació dels circuits d'skimo, raquetes i motos. Així doncs, l'oferta de neu estarà disponible cada dia, amb esquí de fons, raquetes de neu, trineus, motos de neu i moonbikes; les sortides a cavall s'oferiran de dimecres a diumenge, i els caps de setmana s'afegirà a aquesta oferta les activitats de la cota 1600. També s'oferiran les sortides nocturnes en dates assenyalades i que figuren al web Naturland.ad

En general, el balanç és molt satisfactori, i s'espera que la tendència continuï similar pel que fa als caps de setmana i festius de la resta de la temporada.