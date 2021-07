Naturland vol ser el centre d’activitats 'outdoor' del Pirineu

Sant Julià de LòriaLa conversió de Naturlandia cap a Naturland ja és una realitat. El director general, Xabier Ajona, ha deixat clar que "el canvi és molt més profund que haver tret dues lletres". Aquest dijous al matí, durant una roda de premsa, ha presentat els canvis que implicaran i el primer apunt que ha remarcat és que "ara tenim clar que som i cap on volem anar". En aquest sentit, ha posat en relleu que el que vol ser Naturland és "el centre d'activitats 'outdoor' del Pirineu". Ajona ha apostat per mantenir els trets característics i únics que té l'espai com el Tobotronc, del que ha recordat que és la muntanya russa més llarga d'Europa.

No obstant això, la direcció que va prendre les regnes del parc lauredià fa poc més d'un any ha refermat la necessitat del centre de definir amb claredat el que vol ser. En aquest sentit, Ajona, ha manifestat que l'aposta és clara "bosc i natura" com així ho reflecteix el logotip de la nova marca.

Sobre les activitats, el director ha exposat que "el que volem és que hi hagi una coherència tant en les coses que fem en la cota 1.600 com en la 2.000" i ha recordat que actualment l'oferta prestava a confusió. "Molta gent ens veia com un parc infantil i arribaven aquí i no podien fer anar el Tobotronc pel límit d'alçada. Ara, el que volem, és fugir de la idea d'un parc d'atraccions" ha dit Ajona.

Quant a les novetats, una de les més destacables és la dels 'swimcars', vehicles 4x4 elèctrics i adaptables a l'espai que permetran als usuaris transitar pels espais de la quota 1.600 per indrets que altres vehicles no poden. "Tenim una aposta ferma per retirar tots els vehicles de combustió de Naturland. Ho farem de manera progressiva" ha dit Ajona. Un altre dels passos ha estat baixar els buggys a la quota 1.600 des de la dos mil.

Una altra de les noves apostes és la creació d'un 'bike centre' al parc lauredià així com un centre eqüestre. "Oferim la possibilitat a les persones que puguin llogar un espai pels seus cavalls i que vinguin a gaudir d'uns dies complets a Naturland" ha explicat el director que ha recordat l'espai únic que és tenir un centre eqüestre en alçada. Quant a l'activitat ciclista ha comentat que "no som competència de Vallnord-Pal Arinsal sinó que treballem per tal de ser una activitat complementària".

Finalment Ajona ha explicat que "tenim una sèrie de partners estratègics per tal de poder desenvolupar les activitats com l'eqüestre o la de biking, amb marques punteres". En aquest sentit ha refermat que "es posarà en relleu activitats com el senderisme i poder explicar la història de les valls que ens envolten".