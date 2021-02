Naturlandia presentarà una nova marca a la primavera

Sant Julià de LòriaNaturlandia estrenarà una nova imatge a partir de la pròxima primavera. Així ho ha anunciat aquest dimarts el director del parc, Xabier Ajona, durant la reunió de poble que el comú de Sant Julià de Lòria ha organitzat per fer balanç amb la ciutadania del primer any de mandat del nou equip comunal i per informar dels projectes que s'impulsaran aquest any. Segons ha comentat Ajona, la idea és impulsar una refundació de Naturlandia "com a centre d'activitats" els 365 dies de l'any que faci possible que el parc sigui "un atractiu turístic del país".

Aquesta reformulació demana una millor "definició de l'oferta", començant per crear "una nova marca que expressarà molt millor on estem"; enfocar la cota 1.600 "a activitats recolzades en les instal·lacions mecàniques ja existents", i recuperar l'autenticitat d'un entorn de muntanya a la cota 2.000, que estigui enfocat "en generar experiències autèntiques de natura i muntanya", en el qual es defineixin itineraris de 'mountain bike', 'trekking', o altres "tematitzats al voltant de la cultura de les nostres valls".

