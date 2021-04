Naturlandia tancarà definitivament el parc d'animals

Andorra la VellaEl director de Naturlandia, Xabier Ajona, ha confirmat aquest dimecres el tancament definitiu del parc d'animals salvatges del centre. En una entrevista al programa 'Ara i Aquí' de Ràdio i Televisió d'Andorra, Ajona ha reconegut que la idea inicial era "desenvolupar algun projecte que mantingués alguna de les espècies", però finalment s'ha decidit clausurar el parc perquè "la realitat és que no deixem de tenir una sèrie de limitacions i no som especialistes" en aquest àmbit. Es tracta, per tant, d'una determinació celebrada tant per la direcció de Naturlandia com pel Govern.

Ajona ha recordat que fa temps que es treballa en buscar una reubicació dels animals en algun entorn segur. "Hem buscat santuaris, associacions i fundacions que es dediquen a la protecció d'aquestes espècies", ha dit, tenint en compte que "la seva activitat principal no és la turística sinó la conservació" d'aquests exemplars. Precisament, ha avançat que els ossos es traslladaran a Anglaterra, els llops i els linxs a Grècia, i els ungulats, "que era la part dels animals que fins ara no havíem trobat una nova destinació", aniran a parar "a una fundació de Catalunya" amb la qual es tancarà un acord properament.

Més enllà de buscar nous indrets pels animals, el director de Naturlandia ha reconegut que "la part burocràtica no resulta tan fàcil com ens agradaria", i és aquest el motiu pel qual la mesura s'ha anat posposant des que es va fer pública la possibilitat de reubicar-los.

Al llarg de l'entrevista, Ajona ha posat en relleu que la temporada d'hivern que tot just es deixa enrere "ha estat molt dura", tot i que "no a l'extrem de les estacions d'esquí". "Aquesta ha estat una temporada per aprendre i aprofitar l'experiència" que ha ofert l'hivern, ha afegit. En aquest sentit, ha argumentat que el període beneficiós per Naturlandia arriba a l'estiu, "i sembla que les perspectives no són tan dolentes".

D'altra banda, amb la reformulació de la marca de l'ecoparc amb la qual es treballa es presentaran noves activitats a les dues cotes i altres que s'han vist reformulades. També s'eliminaran aquelles que fins ara no han donat els beneficis esperats. Amb tot, la major aspiració del director "és convertir-nos en un centre d'activitats no només per passar el dia, sinó per varis". Aquest fet, per tant, també contribuiria a donar vida a la desitjada reactivació econòmica de la parròquia.