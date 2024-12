Naudi fa broma sobre les cues d'andorrans a la duana en ponts festius

Andorra la VellaDurant el debat dels pressupostos del 2025, el conseller de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, va sorprendre als presents amb una broma sobre la “andorranitat". En resposta a les crítiques de la minoria parlamentària sobre l’impacte dels residents estrangers a Andorra.

Naudi va començar la seva intervenció de manera irònica, dient: “Faré una broma com al principi per la identitat, ni tot ha de ser gent de fora que vingui amb molts diners, ha d’haver uns equilibris, i que 100 senyors de fora paguin el 20% d’IRPF de tot el nostre país, doncs hi ha molt d’equilibri”.

La seva al·lusió a la contribució fiscal dels estrangers va estar carregada de sarcasme, suggerint que, malgrat les crítiques, els residents no nacionals tenen un paper clau en l’equilibri econòmic del país.

Però la sorpresa va arribar quan va llançar una broma més personalitzada sobre els mateixos andorrans, qüestionant l’autèntica “andorranitat” dels ciutadans que, segons ell, abandonen el país durant els ponts.

“Li faré una broma sobre l’andorranitat a cas són aquests nous que quan és pont de Meritxell estan fent cua a la duana perquè s’en van de cap de setmana a Cambrils? Aquest som els andorrans de tota la vida que quan hi ha un pont en lloc d’anar a Meritxell estan fent cua perquè s’en van d’Andorra” va esmentar Naudi.

Broma Carles Naudi sobre els ponts i l'andorranitat

Amb aquesta ironia, Naudi volia deixar clar que no tot el problema d’identitat recau en els nous residents, sinó també en els mateixos andorrans que, en lloc de gaudir de les tradicions locals com la festa de Meritxell, prefereixen fugir de cap de setmana a Espanya.

“Aquesta és l’andorranitat de la gent del país que marxa quan hi ha un pont. Per tant no digui que la crisi d’identitat venen d’aquestes 100 persones”, va concloure. La seva broma, que va trencar el to habitual del debat polític, va ser rebuda amb una mescla de rialles i reaccions de sorpresa entre els membres del Consell General.