El síndic general nomena a Josep Maria Rossell com a president del Consell Superior de la Justícia

Andorra la VellaEl síndic general, Carles Ensenyat, ha anunciat aquest dijous a la tarda el nomenament de Josep Maria Rossell Pons com a membre designat per al Consell Superior de la Justícia, el que implica que l'exministre també presidirà aquest òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial que vetlla per la independència i el bon funcionament de la Justícia.

El nomenament respon a l’article 89.2 de la Constitució que especifica que “el Consell Superior de la Justícia es compon de cinc membres designats entre andorrans majors de vint-i-cinc anys i coneixedors de l'Administració de Justícia, un per cada copríncep, un pel síndic general, un pel cap de Govern i un pels magistrats i batlles”. Aquest article també detalla que el membre nomenat pel síndic general presidirà el Consell Superior de la Justícia.

Josep Maria Rossell Pons, nascut el 1960, és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. La legislatura passada va ocupar el càrrec de ministre de Justícia i Interior. També ha estat secretari del Tribunal de Corts i secretari del Jutge d’apel·lacions entre el 1986 i el 1989. Al llarg de la seva carrera professional ha exercit com a advocat durant més de vint anys.

Els nous membres del Consell Superior de la Justícia juraran el seu càrrec davant el síndic general el pròxim 14 de novembre a les 12 hores a la sala dels passos perduts de Casa de la Vall.